Бариста плюнул в кофе полицейским и был задержан из-за страха "жертв" заболеть коронавирусом

22 Июль 2020 2020-07-22T20:15:10+03:00

Бариста плюнул в стакан с кофе полицейским и был задержан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Люди в форме сдадут тест на наличие болезни

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Работник кофейни был арестован полицейскими штата Нью-Джерси за то, что плюнул им в кофе.

«При нынешней угрозе коронавируса крайне тревожно думать, что кто-то намеренно плюнул бы в твой напиток», — сказал капитана полиции района Парк Ридж Джозеф Рамполла.

Порядок нарушил 21-летний Кевин Трехо. Молодой специалист кофейни был арестован за то, что пренебрег санитарными нормами, а также, как сказано в заявлениях полицейских, «преднамеренно вмешался в напиток сотрудника правоохранительных органов».

Руководители кофейни Starbucks, где работал Трехо, были неприятно удивлены и обеспокоены действиями своего работника. Они также отметили, что уволили бариста, потому как дорожат репутацией известного бренда.

«Мы будем и впредь оказывать поддержку полиции Парк Ридж в их расследовании и будем глубоко уважать полицейское управление Парк Ридж», — заявил директор кофейни.

Пострадавший капитан полиции Рамполла заявил, что раньше подобного не случалось, и к полицейским в этом заведении всегда относились с уважением. Этот случай стал исключением и полицейским был нанесен моральный ущерб, ведь теперь они испытывают отвращение к кофейным напиткам. К тому же им придется пройти тест на коронавирус, сообщает портал Northjersey.com.

ИСТОЧНИК KP.RU