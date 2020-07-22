2020-07-22T19:29:37+03:00
Общество

Предполагаемый организатор задержания Голунова просит возобновить дело против журналиста

Экс-полицейский заявил, что уголовное преследование было прекращено необоснованно
Ксения АНУФРИЕВА
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Предполагаемый организатор задержания Голунова просит возобновить дело против журналистаПредполагаемый организатор задержания Голунова просит возобновить дело против журналистаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Экс-сотрудник УВД по московскому Западному административному округу Игорь Ляховец, предполагаемый организатор задержание журналиста Ивана Голунова, в ходе судебного заседания 22 июля заявил, что считает прекращение преследования журналиста необоснованным и попросил Генеральную прокуратуру возобновить дело, пишет ТАСС.

- В настоящее время я пишу в прокуратуру письма, указываю в них нарушения и прошу возобновить уголовное преследование в отношении Голунова, - сказал Игорь Ляховец.

Бывший полицейский отметил, что следствие якобы не провело достаточно действий, которые позволили бы принять решение о прекращении дела. Накануне суд отменил продление содержания под стражей четырём бывшим полицейским, которых обвинил по делу Голунова, решив оставить фигурантов дела в СИЗО до 1 августа этого года.

Напомним, что Иван Голунов был задержан в начале июне прошлого года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. Сам журналист заявлял, на препараты ему подбросили, а уголовное дело связано с его профессиональной деятельностью. 14 января следствие сообщило Голунову, что он признан потерпевшим по этому делу.

В декабре 2019 года против полицейских, причастных к задержанию Голунова, были возбуждены уголовные дела, их позже арестовали. По версии следствия, Ляховец является организатором задержания Голунова.

Экс-полицейскому уже предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном крупном обороте наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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