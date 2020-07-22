2020-07-22T19:46:40+03:00
Общество

Синоптики пообещали москвичам "неоднородное" лето

Роман Вильфанд рассказал, каким будет конец июля в Москве
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Москвичам пообещали "неоднородное" летоМосквичам пообещали "неоднородное" летоФото: Дмитрий БУЛАТОВ
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Вторая половина лета в Москве обещает быть теплой, но неоднородной, заявил научный руководитель Гидтрометцентра Роман Вильфанд.

- Это касается не только центра России – вообще всей страны. Лето ожидается теплым, но неоднородным, как и первая половина лета, когда были волны жары и периоды похолодания и очень дождливой погоды. Такой же режим и сохранится. Но это будет не холодный период, - рассказал метеоролог в эфире Радио "Комсомольская правда".

Что касается, следующей недели, то погода в столице останется умеренно холодной. Днем температура не поднимется выше 20 градусов, в то время как климатическая норма должна составлять 25-28. Ночи же будут вполне летними и теплыми - столбики термометров поднимутся до 12-15 градусов.

Ранее синоптики заявили о том, что дожди в России не закончатся, как минимум, до конца месяца. Будут какие-то короткие окна хорошей погоды, но в целом сохранится такой же дождливый характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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