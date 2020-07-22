2020-07-22T19:46:28+03:00
Общество

Дерипаска выступил против расширения Москвы

Миллиардер отметил, что концентрация ресурсов в российской столице запредельная
Ксения АНУФРИЕВА
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Дерипаска выступил против расширения МосквыДерипаска выступил против расширения МосквыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска считает, что необходимо остановиться с расширение Москвы, поскольку концентрация ресурсов в российского столице и так запредельная. Такое мнение он высказал в среду, 22 июля, в интервью изданию «Бизнес FM».

- Для начала, как только возник карантин по коронавирусу, Москва и всё управление государства фактически оказались заблокированы и отрезаны от остальной страны. Уже ясно, что необходимо сформировать какой-нибудь резервный пункт управления, - заявил Олег Дерипаска.

Напомним, что в начале марте текущего года на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции по миру и России московская мэрия приняла решение ввести режим повышенной готовности из-за эпидемиологической угрозы. 30 марта в столичном регионе ввели обязательный режим самоизоляции, была временно прекращена работа многих магазинов, заведений общественного питания, спортзалов, для прогулок стали не доступны парки, а передвижение по городу осуществлялось по пропускам.

Постепенно ситуация с короновирусом нормализовалась, распространение болезни сбавило обороты и в Москве стали открывать заведения, разрешать прогулки и отменили режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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