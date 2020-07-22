Эксперт прокомментировал проект оборонного бюджета США c санкциями против РФ
Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. В документе оговариваются новые санкции против «Северного потока — 2», финансовая помощь Украине и сдерживание РФ в Европе.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отмечает, что «оборонный бюджет США, по сути, стал ещё одним «инструментом внешней политики».
- Проект данного бюджета направлен как против потенциальных противников, так и своих партнеров по НАТО. Возникает ощущение, что он принимается от безысходности, — комментирует RT эксперт.
Блохин подчеркивает, что американская элита не сделала никаких выводов, как надо тратить средства. Америка до сих пор считает себя колоссом, а мир должен прислушаться к ее мнению.
- Прошло время для использования топора в международных делах. Американское лидерство сокращается, поэтому необходимо минимизировать траты, чтобы сделать Америку более конкурентоспособной, эффективной, - заключил Блохин.
ИСТОЧНИК KP.RU