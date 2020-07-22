2020-07-22T19:51:04+03:00
Политика

Эксперт прокомментировал проект оборонного бюджета США c санкциями против РФ

В документе прописаны новые санкции против России и помощь Украине
Елена АКИМОВА
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Эксперт прокомментировал проект оборонного бюджета США c санкциями против РФЭксперт прокомментировал проект оборонного бюджета США c санкциями против РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. В документе оговариваются новые санкции против «Северного потока — 2», финансовая помощь Украине и сдерживание РФ в Европе.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отмечает, что «оборонный бюджет США, по сути, стал ещё одним «инструментом внешней политики».

- Проект данного бюджета направлен как против потенциальных противников, так и своих партнеров по НАТО. Возникает ощущение, что он принимается от безысходности, — комментирует RT эксперт.

Блохин подчеркивает, что американская элита не сделала никаких выводов, как надо тратить средства. Америка до сих пор считает себя колоссом, а мир должен прислушаться к ее мнению.

- Прошло время для использования топора в международных делах. Американское лидерство сокращается, поэтому необходимо минимизировать траты, чтобы сделать Америку более конкурентоспособной, эффективной, - заключил Блохин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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