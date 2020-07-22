В Союзе журналистов прокомментировали атаку на российских корреспондентов в США

22 Июль 2020 2020-07-22T20:05:25+03:00

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На территории Штатов правоохранители атаковали российских журналистов: во время протестов в Портленде полицейские разбили камеру и ударили сотрудников съёмочной группы «Первого канала». В эфире Радио «Комсомольская правда» секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал инцидент и рассказал, как следует реагировать на подобные нападения журналистам. По его мнению, закрывать глава на подобное нельзя, ведь рано или поздно это приведет к трагедии.

- Есть понимание, что действовать необходимо в правовом поле, как любят говорить наши американские коллеги. Ситуация касается, не только наших журналистов, судя по обстановке, он продолжит касаться всех. Сейчас выявлено более 500 случае нарушений против журналистов, освещающих протесты, - рассказал Тимур Шафир.

Он объяснил, что реакция на такие инцидента может заключаться в протестах, официальных заявлениях СМИ и международных журналистских структур, но действовать надо в законодательном поле. Инициатива в первую очередь должна исходить от пострадавших корреспондентов – СМИ должны подавать соответствующие иски.

- Когда на журналистов, которые освещаю погромы и беспорядки, нападают полицейские, здесь надо действовать, скорее всего, в законодательном поле. СМИ, журналисты которых подверглись нападению должны подавать иски. Это вопрос – кому подавать иски. В муниципалитет Портленда, в суд штата? На поддержку должны выйти и журналистские организации. Закрывать глаза на подобное – это рано или поздно приведет к трагедии. Сначала журналиста бьют дубинкой, потом ему разбивают камеру, потом газ, потом резиновая пуля, а потом может и боевая. Главное – не доводить до этого, - считает секретарь Союза журналистов России.

По его мнению, следует сразу обозначить определенные лимиты и показать, что вне зависимости от того, последует реакция или нет, правовое поле – это не поле заявлений, ведь отмахнуть от заявления в судебные инстанции просто так не получится.

Тимур Шафир отметил, что происходящее в Штатах можно расценивать как хаос и растерянность, в том числе, со стороны полицейский и американских силовых структур. Такие массовые беспорядки – абсолютно новая ситуация для властей США.

Как писал сайт kp.ru, нападение правоохранителей на российских журналистов случилось сегодня, 22 июля, когда они снимали репортаж о протестах около здания суда в Портленде. Журналистку Юлию Ольховскую схватили за голову, сорвали шлем и отобрали телефон, на который она вела съемку. Полицейские также ударили дубинкой оператора Вячеслава Архипова и повалили его на землю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791890" frameborder="0"></iframe> В Портленде продолжаются беспорядки.

ИСТОЧНИК KP.RU