Посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент США из-за нападения на журналистов

22 Июль 2020 2020-07-22T20:36:21+03:00

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Российское посольство в Соединенных Штатов направило ноту протеста в Государственный департамент в связи с действиями полиции в отношении съемочной группы Первого канала. Об этом 22 июля написал на своей странице в Facebook посол Анатолий Антонов.

- Мы потребовали тщательного расследования инцидента и предоставления нам информации о его результатах. Напомним, что до сих пор не получен ответ на предыдущую ноту протеста с мая, которая касалась нападение на журналиста из РИА Новости в Миннеаполисе, - говорится в сообщении.

Посол отметил, что диппредставительство будет добиваться, что инцидент в Портленде учли правозащитные организации, отслеживающие нарушения прав сотрудников средств массовой информации.

Как ранее писал сайт kp.ru, нападение американских полицейских на журналистов случилось в Портленде. Российские корреспонденты Первого канала снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд, когда на них набросились и избили правоохранители. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".

Инцидент прокомментировал секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. Эксперт отметил, что ситуацию нельзя оставлять без внимания, ведь следующий подобный случай может закончиться трагедией, и заявил, что СМИ следует обращаться с соответствующим иском в судебные инстанции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791890" frameborder="0"></iframe> В Портленде продолжаются беспорядки.

ИСТОЧНИК KP.RU