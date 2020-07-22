Биолог объяснил, почему массовая вакцинация от коронавируса начнется не скоро

22 Июль 2020 2020-07-22T20:23:14+03:00

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Несмотря на то, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса уже в самом разгаре, массовая вакцинация начнется еще не скоро. Об этом заявил доктор биологических наук Константин Северинов.

- На самом деле проведена самая первая фаза клинических испытаний. И она же самая легкая. Надо понимать, что очень многие из якобы уже одобренных вакцин могут просто не дойти до потребителя по целому ряду причин. Потому что они будут неэффективны, небезопасны, их будет тяжело производить, и так далее, - рассказал он в эфире Радио "Комсомольская правда".

Северинов объяснил, что для того, чтобы проверить, что вакцина по-настоящему работает, надо привить, как минимум, 30-40 тысяч человек. А это только третья фаза клинических испытаний.

По результатам третьей фазы, одобряется или не одобряется не только сама вакцина, но и способ ее изготовления, и место, где она производится. Только после этого идет регистрация вакцины, и ее производство расширяется на миллионы доз.

- Безопасная вакцина требует времени для ее создания. Надо понимать, что ее производство – это такая воронка с широким входом и очень узким выходом, - заключил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU