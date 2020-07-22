2020-07-22T20:23:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Биолог объяснил, почему массовая вакцинация от коронавируса начнется не скоро

Эксперт рассказал, как будет проходить третий этап клинических испытаний
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Эксперт объяснил, почему массовая вакцинация от коронавируса начнется не скороЭксперт объяснил, почему массовая вакцинация от коронавируса начнется не скороФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса уже в самом разгаре, массовая вакцинация начнется еще не скоро. Об этом заявил доктор биологических наук Константин Северинов.

- На самом деле проведена самая первая фаза клинических испытаний. И она же самая легкая. Надо понимать, что очень многие из якобы уже одобренных вакцин могут просто не дойти до потребителя по целому ряду причин. Потому что они будут неэффективны, небезопасны, их будет тяжело производить, и так далее, - рассказал он в эфире Радио "Комсомольская правда".

Северинов объяснил, что для того, чтобы проверить, что вакцина по-настоящему работает, надо привить, как минимум, 30-40 тысяч человек. А это только третья фаза клинических испытаний.

По результатам третьей фазы, одобряется или не одобряется не только сама вакцина, но и способ ее изготовления, и место, где она производится. Только после этого идет регистрация вакцины, и ее производство расширяется на миллионы доз.

- Безопасная вакцина требует времени для ее создания. Надо понимать, что ее производство – это такая воронка с широким входом и очень узким выходом, - заключил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Биолог объяснил, почему массовая вакцинация от коронавируса начнется не скоро
Посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент США из-за нападения на журналистов
Бариста плюнул в кофе полицейским и был задержан из-за страха "жертв" заболеть коронавирусом
В Союзе журналистов прокомментировали атаку на российских корреспондентов в США
Эксперт прокомментировал проект оборонного бюджета США c санкциями против РФ
Синоптики пообещали москвичам "неоднородное" лето
Дерипаска выступил против расширения Москвы
"Сделает все процессы более прозрачными": эксперт оценил принятие законов о «регуляторной гельотине»
Предполагаемый организатор задержания Голунова просит возобновить дело против журналиста
Михаил Дегтярев рассказал, долго ли думал над предложением возглавить Хабаровский край
В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом
Во Владимирской области медик повторно заболел коронавирусом
Михаил Дегтярев рассказал, какая купюра теперь висит на его холодильнике
Прощание с фигуристкой Екатериной Александровской состоится 23 июля в Москве
Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания
Михаил Дегтярев рассказал, что готовился к поездке в Хабаровский край по материалам "Комсомолки"
Экономист рассказал, к чему может привести снижение ключевой ставки
Минэкономразвития оценило падение ВВП России в I полугодии