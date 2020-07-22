"Спартак" выиграл последний матч сезона, победив в Казани "Рубин" 2:1

22 Июль 2020 2020-07-22T20:59:46+03:00

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Футболисты московского "Спартака" в матче 30 тура чемпионата России добились победы со счетом 2:1 в Казани над местным "Рубином". Встреча последнего тура сезона была важная для москвичей с точки зрения только спортивного интереса - победа в этой игре позволяла подняться повыше в итоговой турнирной таблице. И команда Доменико Тедеско добилась нужного результата!

На 40-й минуте матча счет открыл Зелимхан Бакаев. Он точно пробил с пенальти, выведя "Спартак" вперед 1:0. 11-метровый удар уже в ворота столичного клуба. Иван Игнатьев на 44-й минуте поединка сделал счет равным - 1:1. Ну а точка в поединке была поставлена снова благодаря пенальти. За снос Понсе мяч был вновь поставлен "на точку" и швед Джордан Ларссон забил гол на 71-й минуте поединка. Этот гол стал победным.

"Спартак" завершил сезон двумя победами подряд. И в итоге набрал 39 очков, заняв седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Казанский "Рубин" остался при 35 баллах и на 10-й позиции по итогам сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU