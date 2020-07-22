2020-07-22T21:03:19+03:00
Спорт

"Уфа" и "Арсенал" разошлись миром 0:0 в матче 30 тура чемпионата России

Зрители не увидели голов в поединке, прошедшем под дождем в столице Башкирии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Уфа" Вадима Евсеева завершила сезон матчем на своем поле."Уфа" Вадима Евсеева завершила сезон матчем на своем поле.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последний поединок сезона между соседями по турнирной таблице, "Уфой" и тульским "Арсеналом", завершился вничью 0:0. За 90 минут поединка зрители так и не увидели голов в матче 30 тура Премьер-Лиги.

Перед этой встречей расклад сил был таков, что победитель поединка мог бы занять итоговое седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Но нужно было держать в голове ход параллельно проходившего поединка "Спартак" - "Рубин" в Казани.

Однако же в Уфе голов так и не было забито, обе команды записали себе в актив по одному баллу за матч 30 тура. И таким образом "Арсенал" по итогам сезона занял 8 место, набрав 38 очков. А "Уфа" тоже при такой же сумме баллов стала девятой, уступив по дополнительным показателям тульскому клубу.

Ну а московский "Спартак", победив в Казани "Рубин" со счетом 2:1, вырвался на седьмое место в итоговой таблице Премьер-Лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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