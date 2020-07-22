2020-07-22T20:46:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти США заказали вакцину от коронавируса почти на два миллиарда долларов

Фармацевты по заказу должны будут произвести 100 миллионов доз вакцины
Ксения АНУФРИЕВА
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Власти США заказали вакцину от коронавируса почти на два миллиарда долларовВласти США заказали вакцину от коронавируса почти на два миллиарда долларовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Администрация американского президента Дональда Трампа заплатит 1,95 миллиарда долларов за производство и распространения по стране 100 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции. Выполнить заказ должна будет фармацевтическая компания Pfizer, пишет издание Fox News со ссылкой на заявление правительства Штатов 22 июля.

Контракт являются частью плана американских властей по быстрому наращиванию темпов разработки, производства и распространение вакцин от коронавируса для предотвращения дальнейшего распространения пандемии «Операция сверхзвуковая скорость».

- Благодаря этому плану мы собираем портфель прививок, увеличивая шансы на то, что жители Америки получат по крайней мере одну безопасную и эффективную вакцину уже в конце текущего года. В зависимости от успеха в клинических испытаниях, сегодняшнее соглашение посодействует распространению приблизительно сто миллионов доз вакцины, которые разрабатывает Pfizer совместно с BioNTech, - сообщил секретарь Министерства здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

По заявление американского ведомства, контракт позволит также властям государства приобрести дополнительные 500 миллионов доз вакцины в будущем.

Тем временем Россия совместно с иностранными партнерами первой в мире готовится к массовому выпуску вакцины. Отечественная вакцина против коронавируса вполне вероятно будет одобрена к производству Минздравом РФ уже в августе этого года, в то время как другие страны мира, скорее всего, вынесут свой положительный вердикт в только осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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