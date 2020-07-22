2020-07-22T21:13:31+03:00
Общество

Назначена дата предварительного слушания по делу Михаила Ефремова

Слушание проведет Пресненский суд Москвы в закрытом режиме
Ксения АНУФРИЕВА
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Назначена дата предварительного слушания по делу Михаила Ефремова. Фото: Пресс служба Таганского судаНазначена дата предварительного слушания по делу Михаила Ефремова. Фото: Пресс служба Таганского суда
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Московский Пресненский суд в скором времени проведет предварительное слушание по делу о смертельной аварии с участие российского актера Михаила Ефремова. Слушание состоится в следующую среду, 29 июля, сообщили изданию «Интерфакс» в суде.

- По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля текущего года в 11:00 по столичному времени, - говорится в заявлении.

Предварительное слушание пройдет в закрытом судебном заседании с участием сторон.

Напомним, что трагедия произошла в начале июня на Садовом кольце в Москве: внедорожник Михаил Ефремова столкнулся с автомобилем Сергея Захарова, последний погиб в больнице от полученных травм. Правоохранители заявили, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом, за аварию ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником аварии, а готовность возместить ущерб родственникам погибшего в ДТП мужчины связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".

ИСТОЧНИК KP.RU

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