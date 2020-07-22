22 Июль 2020 2020-07-22T20:59:11+03:00

ВОЗ: массовая вакцинация от коронавируса вряд ли начнется ранее 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на успехи в разработке прививок, вакцину нельзя будет применять еще долгое время

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции пройдет не ранее 2021 года. Об этом 22 июля, в среду, заявил руководитель программы Организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

- Надо реально смотреть на сложившуюся ситуацию. Прежде, чем начнется массовая вакцинация людей, наступит первая половина следующего года, - отметил он.

При этом Райан подчеркнул, что ученые и медики разных стран мира уже достигли значительных успехов в разработке вакцины против коронавирусной инфекции.

Похожее мнение накануне высказывала заместитель главы Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан – она считает, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться примерно в середине 2021 года, а первыми прививку от заболевания получат люди, которые находятся на передовой борьбы с пандемией.

Как писал сайт Kp.ru, власти США заплатят 1,95 миллиарда долларов за производство и распространения по стране 100 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU