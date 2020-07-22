2020-07-22T21:37:52+03:00
Общество

Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии в Стамбуле

Политики отметили важность сохранения храма в качестве общечеловеческого достояния
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии в СтамбулеПутин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии в СтамбулеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российский президент Владимир Путин и премьер Греции Кириакос Мицотакис отметили важность сохранения храма Святой Софии в Стамбуле в качестве общечеловеческого достояния, символа мира. О телефонном разговоре политиков 22 июля сообщили в Кремле.

Глава России и греческий премьер подробно рассмотрели пути дальнейшего развития взаимодействия между государствами по различным областям и отметили необходимость активизации работы Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Особое внимание они уделили ситуация в связи с изменением статуса храма Святой Софии в Стамбуле. Путин и Мицотакис подчеркнули исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия, а также отметили важность сохранения храма в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия.

Напомним, что государственный совет Турции принял решение вернуть Айя-Софии статус мечети, отменив указ первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка а о превращении собора Святой Софии в музей и запрете проводить на ее территории какие-либо богослужения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данное решение, заявил, что при принятии решения Турция должна учесть всемирное значение собора, отметив, что Айя-София остается «излюбленным мировым шедевром для туристов всех стран».

Бывший музей Святой Софии готовится к открытию в виде мечети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Восстановление сгоревшего собора в Нанте займет около трех лет
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии в Стамбуле
Ученые назвали диету для насыщения организма «белком долголетия»
ВОЗ: массовая вакцинация от коронавируса вряд ли начнется ранее 2021 года
"Спартак" выиграл последний матч сезона, победив в Казани "Рубин" 2:1
"Уфа" и "Арсенал" разошлись миром 0:0 в матче 30 тура чемпионата России
Назначена дата предварительного слушания по делу Михаила Ефремова
Власти США заказали вакцину от коронавируса почти на два миллиарда долларов
Биолог объяснил, почему массовая вакцинация от коронавируса начнется не скоро
Посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент США из-за нападения на журналистов
Бариста плюнул в кофе полицейским и был задержан из-за страха "жертв" заболеть коронавирусом
В Союзе журналистов прокомментировали атаку на российских корреспондентов в США
Эксперт прокомментировал проект оборонного бюджета США c санкциями против РФ
Синоптики пообещали москвичам "неоднородное" лето
Дерипаска выступил против расширения Москвы
"Сделает все процессы более прозрачными": эксперт оценил принятие законов о «регуляторной гельотине»
Предполагаемый организатор задержания Голунова просит возобновить дело против журналиста
Михаил Дегтярев рассказал, долго ли думал над предложением возглавить Хабаровский край
В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом
Во Владимирской области медик повторно заболел коронавирусом
Михаил Дегтярев рассказал, какая купюра теперь висит на его холодильнике
Прощание с фигуристкой Екатериной Александровской состоится 23 июля в Москве
Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания
Михаил Дегтярев рассказал, что готовился к поездке в Хабаровский край по материалам "Комсомолки"
Экономист рассказал, к чему может привести снижение ключевой ставки
Минэкономразвития оценило падение ВВП России в I полугодии