22 Июль 2020 2020-07-22T21:37:52+03:00

Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии в Стамбуле Фото: REUTERS

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Российский президент Владимир Путин и премьер Греции Кириакос Мицотакис отметили важность сохранения храма Святой Софии в Стамбуле в качестве общечеловеческого достояния, символа мира. О телефонном разговоре политиков 22 июля сообщили в Кремле.

Глава России и греческий премьер подробно рассмотрели пути дальнейшего развития взаимодействия между государствами по различным областям и отметили необходимость активизации работы Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Особое внимание они уделили ситуация в связи с изменением статуса храма Святой Софии в Стамбуле. Путин и Мицотакис подчеркнули исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия, а также отметили важность сохранения храма в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия.

Напомним, что государственный совет Турции принял решение вернуть Айя-Софии статус мечети, отменив указ первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка а о превращении собора Святой Софии в музей и запрете проводить на ее территории какие-либо богослужения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данное решение, заявил, что при принятии решения Турция должна учесть всемирное значение собора, отметив, что Айя-София остается «излюбленным мировым шедевром для туристов всех стран».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791894" frameborder="0"></iframe> Бывший музей Святой Софии готовится к открытию в виде мечети.

ИСТОЧНИК KP.RU