22 Июль 2020 2020-07-22T21:40:43+03:00

Восстановление сгоревшего собора в Нанте займет около трех лет Фото: REUTERS

Архитектор отметил, что пока рано говорить о том, какая сумма понадобится для реставрации

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Восстановление пострадавшего от пожара собора Святых Петра и Павла во французском Нанте займет около трех лет. Об этом сообщил главный архитектор памятников архитектуры Паскаль Прюне.

- В общей сложности работы по реконструкции храма займут примерно три года. Пока что преждевременно говорить о том, сколько будет стоить такая реставрация. Для начала необходимо оценить весь ущерб, - объяснил специалист.

Архитектор отметил, что западный фасад старинного строение, около которого и началось возгорание, был сильно поврежден. Сейчас эксперты Регионального управления по делам культуры уточняют, подлежат ли восстановлению витражи 16 века, которые были полностью разрушены в результате пожара.

- С западного фасада было когда-то начато строительство собора Нанта, поэтому эта часть памятника представляет особую ценность, - напомнил Паскаль Прюне.

Как писал сайт Kp.ru, огонь охватил собор в Нанте ранним утром 18 июля. Более сотни пожарных тушили возгорание до позднего вечера, им удалось справиться с огнем, но построенный почти 500 лет назад храм придется долго восстанавливать. Бесценные реликвии истории Франции – орган и витраж - были безвозвратно утеряны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791218" frameborder="0"></iframe> Во французском Нанте тушат пожар в Соборе святых Петра и Павла.

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ИСТОЧНИК KP.RU