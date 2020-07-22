2020-07-22T21:58:28+03:00
Политика

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

РФ удовлетворена согласованием прекращения огня между Киевом, ДНР и ЛНР
Ксения АНУФРИЕВА
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Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июляНовые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июляФото: REUTERS
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Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля текущего года. Об этом 22 июля, в среду, сообщил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

Он отметил, что российская сторона удовлетворена согласованием прекращения огня между Киевом, ДНР и ЛНР.

- Наконец, после почти пяти месяцев сопротивления, Украина нашла в себе силы согласовать меры по прекращению огня, которые были неоднократно предложены Донецком и Луганском. В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения. Новые договоренности по прекращению огня между Киевом и Донбассом вступят в силу уже 27 июля, - рассказал Борис Грызлов.

Полпред отметил, что благодаря вмешательству в работу контактной группы и твердой позиции заместителя главы президентской администрации Дмитрия Козака удалось преодолеть попытки украинской стороны уклониться от принятие таких мер, способных обеспечить реальное соблюдение режима прекращения огня.

Напомним, что вчера в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что за последний год было установлено 3879 нарушений режима прекращения огня с украинской стороны. С лета прошлого года вооруженные формирования Украины выпустили по территории Донецкой Народной Республики больше 30 тысяч боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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