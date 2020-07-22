2020-07-22T22:17:39+03:00
В мире

Илон Маск получит премию от Tesla в два миллиарда долларов

Теперь бизнесмен может выкупить 1,69 миллиона акции компании
Ксения АНУФРИЕВА
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Илон Маск получит премию от Tesla в два миллиарда долларовИлон Маск получит премию от Tesla в два миллиарда долларовФото: REUTERS
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Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск может получить двухмиллиардную премию от компании Tesla после того, как средняя рыночная капитализация организации превысила 150 миллиардов долларов за полгода. Об этом в среду, 22 июля, сообщает издание Bloomberg.

Теперь Илон Маск может выкупить 1,69 миллиона акций Tesla, но прежде, чем продать их, предпринимателю придется выждать пять лет. Цена одной такой акции составляет более 350 долларов, таким образом бизнесмен может заработать 2,1 миллиарда долларов на ценных бумагах.

По условиям соглашения генеральный директор компании не получает фиксированной заработной платы и бонусов, а его вознаграждение напрямую привязано к показателям компании. Компенсационный пакет включает в себя двенадцать траншей, которые могут принести Илону Маске более 50 миллиардов долларов, когда все поставленные компанией цели будут достигнуты.

Право на первую премию от Tesla в размере 775 миллионов долларов миллиардер получил в мае этого года, когда рыночная капитализация автогиганта превысила сто миллиардов долларов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Илон Маск накануне впервые попал в пятерку самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. В настоящее время состояние 49-летнего американского предпринимателя оценивается уже в 74,2 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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