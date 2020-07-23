Невеста умерла от рака через месяц после свадьбы

23 Июль 2020 2020-07-23T00:43:15+03:00

Молодой человек сделал ей предложение, когда узнал, что его девушка неизлечимо больна

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Печальная история произошла в английском графстве Хэмпшир: неизлечимо больная девушка умерла от рака всего через месяц после собственной свадьбы, пишет газета The Sun.

33-летний Саймон и 25-летняя Таш познакомились ровно год назад – в июле прошлого года на свидании вслепую, понравились друг другу и стали встречаться. А в декабре девушка почувствовала боль в области ребер, но большого значения этому сначала не придала: решила, что это из-за того, что поднимала тяжелые ящики на работе. Но боль усиливалась, и через какое-то время Таш отправилась к врачу. Сначала ей поставили неправильный диагноз, и лечение не помогало.

Весной обнаружили злокачественную опухоль, а в мае поставили окончательный диагноз – саркома веретенообразных клеток. В тот же день Саймон сделал предложение возлюбленной, и Таш согласилась стать его женой. Свадьбу организовали в больнице, а ровно через месяц, 25 июня, молодая жена умерла.

«День нашей свадьбы действительно был самым счастливым днем в моей жизни. В тот день нас не волновал ее диагноз», - признался журналистам вдовец.

Саймон находился у постели любимой до последней минуты жизни Таш.

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ИСТОЧНИК KP.RU