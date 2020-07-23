2020-07-23T01:10:31+03:00
Общество

В Совфеде оценили идею передавать квартиры одиноких пенсионеров госфонду взамен на пожизненное содержание

Председатель президиума Союза пенсионеров России отметил, что это очень серьезное предложение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеровВ России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеровФото: Иван МАКЕЕВ
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Член Совета Федерации, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с сайтом kp.ru прокомментировал предложение главы Союза потребителей Петра Шелища создать государственный фонд, которому будут передавать квартиры одиноких пенсионеров взамен на пожизненное обеспечение.

Сенатор отметил, что это очень серьезное предложение, вызванное тем, «что обманов на сегменте этой проблемы много», и в этой части инициатива Петра Шелища базируется на опыте регионов, где в свое время организовали такого рода работу.

«Что касается частников, то к этой теме их подпускать – я бы вообще не подпускал, – но если уже подпускать, то с великой осторожностью, с жесткими, нотариально заверенными документами, которые позволяют в случае чего вернуть ситуацию в исходное состояние. Сама идея создания этого института гарантированного дожития в старости одиноким людям без угрозы их жизни, пожизненное содержание, такие хорошие примеры есть. И эту идею можно поддерживать», - считает Валерий Рязанский.

Он отметил, что «это будет не очень многочисленная армия людей, которые будут отдавать свои квартиры за эту услугу пожизненного содержания, это штучные решения, которые должны приниматься в рамках социального направления жилья».

«У государства, у любого муниципалитета, у любого субъекта Российской Федерации всегда есть проблема устройства в социальное жилье тех или иных категорий граждан. Например, погорельцы. Эта тема в зубах застряла. Страдают люди, которые погорели или наводнение. Но при этом они не страховали свое жилье. Как правило, эта тема все равно приходит к государству, к губернатору, к руководителю муниципалитета», - говорит сенатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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