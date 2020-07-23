«Ты был отцом, другом, братом и тренером»: Хабиб впервые высказался о смерти Нурмагомедова-старшего

23 Июль 2020 2020-07-23T02:00:35+03:00

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, тяжело переживающий смерть своего отца и наставника, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, прервал молчание. И впервые за все это время высказался о тяжелой потере.

«Тебя будет не хватать, Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь, ты был доволен мною», - написал Хабиб на своей странице в Instagram.

Эту публикацию чемпион мира в смешанных единоборствах проиллюстрировал трогательным снимком папы в его объятиях.

khabib_nurmagomedov "Тебя будет не хватать": Хабиб впервые высказался о смерти отца

Напомним, как писал сайт kp.ru, напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля. 57-летний тренер скончался в 52-й московской больнице после долгого лечения от коронавируса от второго инсульта. Хабибу было очень нелегко справиться с утратой близкого человека, но он пообещал выступить в поединке против Джастина Гэтжи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/788568" frameborder="0"></iframe> Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

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Трогательный поминальный видеоролик выложил у себя в сетях президент главного промоушена мира в смешанных единоборствах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU