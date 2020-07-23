2020-07-23T02:00:35+03:00
Общество

«Ты был отцом, другом, братом и тренером»: Хабиб впервые высказался о смерти Нурмагомедова-старшего

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов скончался после долгого лечения от коронавируса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Заслуженный тренер России Абдулманап НурмагомедовЗаслуженный тренер России Абдулманап НурмагомедовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, тяжело переживающий смерть своего отца и наставника, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, прервал молчание. И впервые за все это время высказался о тяжелой потере.

«Тебя будет не хватать, Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь, ты был доволен мною», - написал Хабиб на своей странице в Instagram.

Эту публикацию чемпион мира в смешанных единоборствах проиллюстрировал трогательным снимком папы в его объятиях.

khabib_nurmagomedovkhabib_nurmagomedov
"Тебя будет не хватать": Хабиб впервые высказался о смерти отца
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Напомним, как писал сайт kp.ru, напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля. 57-летний тренер скончался в 52-й московской больнице после долгого лечения от коронавируса от второго инсульта. Хабибу было очень нелегко справиться с утратой близкого человека, но он пообещал выступить в поединке против Джастина Гэтжи.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

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Трогательный поминальный видеоролик выложил у себя в сетях президент главного промоушена мира в смешанных единоборствах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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