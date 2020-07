Группа ABBA спустя почти 40 лет выпустит пять новых песен

Легендарная шведская группа ABBA Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легендарная шведская группа ABBA обещает побаловать поклонников свежими хитами и в следующем году выпустить пять новых песен, сообщает The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.

Он рассказал изданию, что недавно общался с одним из участников знаменитого музыкального квартета Бьорном Ульвеусом через Zoom, и исполнитель поделился с ним планами. По словам музыканта, коллектив ABBA написал пять новых песен, которые они собирались выпустить еще в конце прошлого года, но сроки пришлось перенести сначала из-за технических сложностей, а потом – в связи с пандемией коронавируса. Однако Ульвеус заверил своего собеседника, что меломаны услышат новые композиции знаменитой четверки из Швеции в 2021 году.

«Он пообещал мне, что новая музыка ABBA выйдет в 2021 году», - сообщил изданию Джефф Ллойд.

Напомним, как писал сайт kp.ru, один из наиболее успешных за всю историю популярной музыки и самый успешный из числа созданных в Скандинавии музыкальный коллектив назван по первым буквам имён исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров, а музыка ABBA остаётся в плей-листах радиостанций, их альбомы продолжают продаваться и по сей день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Группа ABBA впервые выступила на сцене после 30-летнего перерыва

Четверо знаменитых музыкантов из Швеции порадовали многочисленных поклонников, собравшись в Стокгольме на открытии ресторана MammaMia! TheParty, посвященного группе (подробности).