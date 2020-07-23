ВОЗ: Вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года
Несмотря на то, что испытания вакцин от коронавируса COVID-19 в разных странах мира показывают весьма обнадеживающие результаты, повсеместная вакцинация может начаться не раньше 2021 года. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
«Если говорить реалистично, следующий год уже наступит к тому времени, когда людей начнут вакцинировать», - сказал представитель ВОЗ.
Майкл Райан сообщил, что испытания разрабатываемых в некоторых странах препараты уже достигли третьей фазы тестирования, и проверка их действия на людях лает хорошие результаты, но чтобы убедиться в безопасности и эффективности вакцин, понадобится время.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия совместно с иностранными партнерами первой в мире готовится к массовому выпуску вакцины.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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