Трамп не исключил возможности закрытия дипмиссий Китая в США

23 Июль 2020 2020-07-23T04:53:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне (штат Техас) американские власти могут потребовать от Пекина закрыть и некоторые другие дипломатические учреждения КНР в Соединенных Штатах, передает агентство Reuters.

«Что касается закрытия дополнительных миссий, то это всегда возможно», - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Напомним, как писал сайт kp.ru, закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне потребовали после того, как в здании дипмиссии произошел пожар. Формально такое требование в Вашингтоне объяснили необходимостью «защитить американскую интеллектуальную собственность и информацию».

«Вы видите, что происходит. Мы думали, что там пожар – в том (генконсульстве), которое мы закрыли. Все говорили: огонь, огонь. Скорее всего, они сжигали документы, бумаги. Хотел бы я знать, в чем там было дело», - поделился с корреспондентами Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU