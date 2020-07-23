Хакеры, взломавшие 130 аккаунтов в Twitter, получили доступ к сообщениям 36 из них

23 Июль 2020 2020-07-23T05:17:17+03:00

Неизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Барака Обамы и других известных во всем мире людей Фото: EAST NEWS

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Хакеры, которые ровно неделю назад взломали порядка 130 учетных записей известных на весь мир миллионеров, политиков и других знаменитостей в Twitter, получили доступ к личным сообщениям 36 из них. Об этом в ночь на четверг, 23 июля, сообщила служба техподдержки социальной сети.

«Мы считаем, что хакеры получили доступ ко входящим личным сообщениям до 36 из 130 подвергшихся атаке владельцев аккаунтов, в том числе одного выборного должностного лица из Нидерландов», - говорится в сообщении.

Имя пострадавшего от действий злоумышленников голландского чиновника не называется. Однако в техподдержке Twitter отметили, что доступ к переписке еще каких-либо бывших или действующих официальных лиц преступникам получить не удалось.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после взлома на страницах знаменитостей в Twitter появились сообщения о раздаче нескольких тысяч биткоинов и предложения в ближайшие полчаса отправить некоторую сумму на указанные кошельки, чтобы получить в два раза больше. Нашлись и желающие:по данным агентства Bloomberg, подписчики знаменитостей отправили взломщикам более 120 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU