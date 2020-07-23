2020-07-23T05:47:21+03:00
Происшествия

Жертвами авиаудара в Афганистане стали около 50 человек

Удар был нанесён во время встречи членов движения «Талибан»*
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Очевидец сообщил о гибели 50 человек при авиаударе на западе АфганистанаОчевидец сообщил о гибели 50 человек при авиаударе на западе АфганистанаФото: REUTERS
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В результате авиаудара в западной афганской провинции Герат погибли по меньшей мере 50 человек, утверждает местный житель, который стал очевидцем произошедшего.

Он уточнил, что удар с воздуха был нанесен во время встречи членов исламистского движения «Талибан»*, собравшихся приветствовать одного из командиров талибов, вышедшего на свободу после заключения.

«Командир талибов Кари Гулам Наби недавно был освобождён из тюрьмы Пул-э-Чархи. Его друзья собрались, чтобы приветствовать его, и произошёл авиаудар, в результате которого погибло по меньшей мере 50 человек», - рассказал РИА Новости очевидец.

В местной больнице, куда поступили пять раненых, говорят, что случилось это в среду утром. Официальных данных о жертвах авиаудара пока нет, однако известно, что среди погибщих есть мирные жители. Телеканал Tolo News со ссылкой на власти провинции Герат сообщил, что в результате удара были убиты не менее шести командиров «Талибана».

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад уже успел выступить с заявлением по этому поводу. Причем он утверждает, что авиаудар был нанесен авиацией страны.

«Фотографии и свидетельства очевидцев указывают на то, что многие гражданские лица, включая детей, стали жертвами афганского авиаудара. Мы осуждаем эту атаку и поддерживаем расследование», - написал американский дипломат в Twitter.

* «Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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