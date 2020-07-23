2020-07-23T06:22:06+03:00
Политика

Стало известно, когда ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием

Строительство кораблей займет 4,5 года, и флот их получит в 2025 – 2026 годах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Петербурге заложили три новых корабля для военно-морского флота РФ / Фото: СмольныйВ Петербурге заложили три новых корабля для военно-морского флота РФ / Фото: Смольный
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Строительство новых – седьмого и восьмого – фрегатов проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» с гиперзвуковым оружием займет 4,5 года, и Военно-морской флот России получит их в 2025 – 2026 годах. Об этом утром в четверг, 23 июля, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Строительство этих кораблей продлится 4,5 года, флот их получит на рубеже 2025 – 2026 годов», - сказал руководитель ОСК в беседе с РИА Новости.

При этом Алексей Рахманов добавил, что в результате модернизации количество шахт для запуска крылатых ракет на фрегатах может быть увеличено с 16 базовых до 24.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 20 июля, на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная закладка трех новых сторожевых кораблей для военно-морского флота. Ранее сообщалось, что фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» будут оснащены гиперзвуковым оружием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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