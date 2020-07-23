Трамп готов стать первым человеком в США, кому введут вакцину от коронавируса

23 Июль 2020 2020-07-23T06:42:59+03:00

Глава Белого дома отметил, что если бы он стал первым, одни обвинили бы его в эгоизме, другие сочли героем

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Неожиданное заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News: он сказал, что готов стать первым человеком в стране, кому введут вакцину от коронавируса. Или последним, если понадобится.

Так глава Белого дома ответил на вопрос, рискнул ли бы он привиться от COVID-19 одним из первых, когда вакцина будет готова.

«Вы знаете, как это бывает. Если я буду первым, все скажут: «Он такой эгоист, что захотел получить вакцину первым», - отметил при этом Трамп.

Но другие, по его словам, обязательно признают, что это был бы «очень смелый поступок».

«Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому ее введут», - добавил американский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп признал, что ситуация с коронавирусом в стране может ухудшиться, а также призвал американцев соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Кроме того, он сообщил, что уже в этом месяце две американские «потенциальные вакцины» от коронавируса выходят на финальную стадию клинических испытаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU