Генконсул Китая в Хьюстоне: Я не ожидал, что в США с нами так будут обращаться
Американские власти, потребовавшие закрыть генеральное консульством Китая в Хьюстоне (штат Техас), не представили никаких доказательств того, что сотрудники миссии со своей стороны допустили какие-либо нарушения, заявил генконсул КНР в Хьюстоне Цай Вэй.
Комментируя ситуацию в интервью телеканалу NBC, китайский дипломат признался, что удивлен и возмущен требованием Вашингтона закрыть дипмиссию.
«Я не ожидал, что с нами будут обращаться таким образом, поскольку мы сюда приехали, чтобы установить дружеские отношения и взаимопонимание между Китаем и США», - подчеркнул Цай Вэй.
Генконсул добавил, что если диппредставительство КНР потребовали закрыть в связи «кражей американских технологий», «неподобающего использования» систем студенческих обменов или «неправильного поведения» сотрудников консульства, как заявляют в вашингтонской администрации, то пусть власти Штатов представят доказательства, если они есть. Дипломат подчеркнул, что его коллеги и соотечественники нарушали законы принимающей страны.
«Если вы говорите, что мы что-то нарушили, представьте доказательства. Иначе мы невиновны, пока вы не докажете обратного», - подытожил Цай Вэй.
Напомним, как писал сайт kp.ru, формально требование закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в Вашингтоне объяснили необходимостью «защитить американскую интеллектуальную собственность и информацию». Президент США Дональд Трамп не исключил, что может потребовать от Пекина закрыть и некоторые другие дипломатические учреждения КНР в Соединенных Штатах.
ИСТОЧНИК KP.RU