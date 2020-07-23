2020-07-23T07:07:17+03:00
Общество

Последние новости на утро 23 июля 2020: Россиянам вернут часть денег за отдых на отечественных курортах

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 23 июля 2020 года
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«КП» – о последних новостях на утро 23 июля 2020 года«КП» – о последних новостях на утро 23 июля 2020 годаФото: Иван ВИСЛОВ
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Последние новости на утро 23 июля 2020 года. Россиянам, которые решили провести свой отпуск не за границей, а предпочли отдохнуть на отечественных курортах, вернут часть денег, затраченных на путешествие по родной стране.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе в среду, 22 июля. Таким образом правительство решило поддержать туристическую отрасль во время пандемии коронавируса и при этом удешевить поездки для отдыхающих. На эту программу планируют выделить из бюджета 15 миллиардов рублей.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения заявили, что несмотря на весьма обнадеживающие результаты испытания вакцин от COVID-19 в разных странах мира, повсеместная вакцинация может начаться не раньше 2021 года. Об этом рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пояснив: чтобы убедиться в безопасности и эффективности препаратов, нужно время .

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Последние новости на утро 23 июля 2020: Россиянам вернут часть денег за отдых на отечественных курортах
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