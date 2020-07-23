Последние новости на утро 23 июля 2020: Россиянам вернут часть денег за отдых на отечественных курортах

23 Июль 2020 2020-07-23T07:54:22+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 23 июля 2020 года

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Последние новости на утро 23 июля 2020 года. Россиянам, которые решили провести свой отпуск не за границей, а предпочли отдохнуть на отечественных курортах, вернут часть денег, затраченных на путешествие по родной стране.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе в среду, 22 июля. Таким образом правительство решило поддержать туристическую отрасль во время пандемии коронавируса и при этом удешевить поездки для отдыхающих. На эту программу планируют выделить из бюджета 15 миллиардов рублей.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения заявили, что несмотря на весьма обнадеживающие результаты испытания вакцин от COVID-19 в разных странах мира, повсеместная вакцинация может начаться не раньше 2021 года. Об этом рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пояснив: чтобы убедиться в безопасности и эффективности препаратов, нужно время .

К слову, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что готов стать первым человеком в своей стране, кому введут вакцину от коронавируса. Или последним, если понадобится. Кроме того, этой ночью глава Белого дома сообщил, что вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне американские власти могут потребовать от Пекина закрыть и некоторые другие дипломатические учреждения КНР в Соединенных Штатах.

Комментируя эту ситуацию, генконсул Китая в Хьюстоне Цай Вэй сказал, что не ожидал такого обращения с представителями Пекина в США, поскольку они приехали в эту страну, чтобы установить дружеские отношения и взаимопонимание между двумя государствами. Китайский дипломат также призвал Вашингтон представить доказательства того, что сотрудники миссии со своей стороны допустили нарушения, в которых их обвиняют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791945" frameborder="0"></iframe> Правительство выделяет еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма.

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ИСТОЧНИК KP.RU