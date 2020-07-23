ЦБ предложил перенести на банки расходы по страхованию ипотеки

23 Июль 2020 2020-07-23T07:46:52+03:00

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Центральный банк опубликовал новую концепцию ипотечного страхования. В финальной версии сказано, что оплачивать страховку по ипотеке будет не заёмщик, как сейчас, а банк. Наличие страховки станет обязательным для банка, сообщается на сайте ЦБ. Стоимость страховки войдёт в полную цену кредита.

При оформлении ипотеки банк будет страховать недвижимость, которую приобретает заёмщик, а также его жизнь и здоровье. В концепции ЦБ перечислено минимальное число рисков. Также указано, что при секьюритизации ипотечных кредитов договор страхования должен заключать ипотечный агент.

В список рисков включены утрата и повреждение приобретённого жилья из-за взрыва, затопления, дефектов конструкции, пожара, противоправных действий третьих лиц или стихийного бедствия. В списке рисков для страхования жизни и здоровья заёмщика указаны смерть из-за несчастного случая или болезни, а также присвоение инвалидности I или II группы.

ИСТОЧНИК KP.RU