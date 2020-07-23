2020-07-23T07:46:52+03:00
Экономика

ЦБ предложил перенести на банки расходы по страхованию ипотеки

Её сумма войдёт в полную стоимость кредита
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Банк России опубликовал финальную версию новой концепции ипотечного страхованияБанк России опубликовал финальную версию новой концепции ипотечного страхованияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Центральный банк опубликовал новую концепцию ипотечного страхования. В финальной версии сказано, что оплачивать страховку по ипотеке будет не заёмщик, как сейчас, а банк. Наличие страховки станет обязательным для банка, сообщается на сайте ЦБ. Стоимость страховки войдёт в полную цену кредита.

При оформлении ипотеки банк будет страховать недвижимость, которую приобретает заёмщик, а также его жизнь и здоровье. В концепции ЦБ перечислено минимальное число рисков. Также указано, что при секьюритизации ипотечных кредитов договор страхования должен заключать ипотечный агент.

В список рисков включены утрата и повреждение приобретённого жилья из-за взрыва, затопления, дефектов конструкции, пожара, противоправных действий третьих лиц или стихийного бедствия. В списке рисков для страхования жизни и здоровья заёмщика указаны смерть из-за несчастного случая или болезни, а также присвоение инвалидности I или II группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китай впервые запустил в космос свой марсоход
Дегтярёв предложил снизить тарифы на ЖКУ в Хабаровском крае
Студенты рассказали о недостатках и преимуществах учёбы на "удалёнке"
ЦБ предложил перенести на банки расходы по страхованию ипотеки
Последние новости на утро 23 июля 2020: Россиянам вернут часть денег за отдых на отечественных курортах
Генконсул Китая в Хьюстоне: Я не ожидал, что в США с нами так будут обращаться
Трамп готов стать первым человеком в США, кому введут вакцину от коронавируса
Стало известно, когда ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием
Жертвами авиаудара в Афганистане стали около 50 человек
Хакеры, взломавшие 130 аккаунтов в Twitter, получили доступ к сообщениям 36 из них
Трамп не исключил возможности закрытия дипмиссий Китая в США
ВОЗ: Вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года