Студенты рассказали о недостатках и преимуществах учёбы на "удалёнке"
Российские студенты рассказали о том, что они считают плюсами и минусами учёбы в дистанционном формате, в котором они были вынуждены учиться из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
27% опрошенных ответили, что у учёбы на "удалёнке" вообще нет плюсов. Недостатками 44% назвали сконцентрироваться на учебном процессе, 39% признались, что им не хватало личного общения, а 37% испытывали затруднения в освоении материала.
Главными преимуществами учёбы в дистанционном формате 56% студентов назвали спокойную обстановку, 48% - экономию времени, 26% - уменьшение количества лишней информации.
Многим студентам не понравилось, что лабораторные работы пришлось заменить теоретическими или проводить дома с видеоотчётом, а физкультурой пришлось заниматься по учебно-методическим материалам. Так ответили 24% и 29% соответственно, сообщает ТАСС о результатах исследования компании hh.ru.
93% опрошенных из 800 студентов рассказали, что их университеты были закрыты на время режима самоизоляции. При этом 54% обучались в смешанном формате, сочетая и дистанционные занятия, и с преподавателями, а почти треть студентов ответили, что обучались полностью самостоятельно.
Также четверть студентов признались, что у них была перенесена сессия, а у 14% - срок защиты диплома или диссертации.
ИСТОЧНИК KP.RU