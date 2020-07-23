Студенты рассказали о недостатках и преимуществах учёбы на "удалёнке"

23 Июль 2020 2020-07-23T08:01:56+03:00

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Российские студенты рассказали о том, что они считают плюсами и минусами учёбы в дистанционном формате, в котором они были вынуждены учиться из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.

27% опрошенных ответили, что у учёбы на "удалёнке" вообще нет плюсов. Многим студентам не понравилось, что лабораторные работы пришлось заменить теоретическими или проводить дома с видеоотчётом, а физкультурой пришлось заниматься по учебно-методическим материалам. Так ответили 24% и 29% соответственно, сообщает ТАСС о результатах исследования компании hh.ru.

93% опрошенных из 800 студентов рассказали, что их университеты были закрыты на время режима самоизоляции. При этом 54% обучались в смешанном формате, сочетая и дистанционные занятия, и с преподавателями, а почти треть студентов ответили, что обучались полностью самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU