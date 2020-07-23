2020-07-23T08:52:05+03:00
Общество

Дегтярёв предложил снизить тарифы на ЖКУ в Хабаровском крае

Врио губернатора сообщили о больших долгах населения перед ресурсоснабжающей организацией
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХДегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХФото: Иван МАКЕЕВ
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил снизить тарифы для населения региона по всем видам услуг ЖКХ. Дегтярёв выступил с такой инициативой после того, как на совещании ему сообщили о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации из-за долгов населения.

- Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих, - отметил врио главы региона.

Дегтярёв также отметил, что у многих хабаровчан "нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ", и если правительство края может ввести дополнительные субсидии или мобилизовать внутренние ресурсы, чтобы помочь населению, то власти должны это сделать.

Министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин уточнил, что снижение тарифов ЖКХ планируется для малообеспеченных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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