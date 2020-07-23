Китай впервые запустил в космос свой марсоход

23 Июль 2020 2020-07-23T09:11:41+03:00

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Китай запустил в космос свой первый зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1". Марсоход стартовал с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань. До Марса он должен добраться к 2021 году.

Китай признал запуск успешным, зонд вышел на заданную орбиту.

Старт "Тяньвэнь-1" состоялся в 12:40 по местному времени (7:40 мск) с помощью ракеты "Чанчжэн-5" со стартовой массой 870 тонн.

Как только модуль достигнет Марса, он должен выйти на высокоэллиптическую орбиту, совершить полный оборот за 10 дней, несколько раз сменить орбиту и приземлиться на Равнину Утопия через три месяца. Затем марсоход проверит все системы, покинет доставивший его модуль и начнёт изучение Марса.

В июле 2019 года сайт KP.ru сообщал о завершении строительства китайского марсохода. О планах отправки на Марс миссии, которая впервые в мире совместит орбитальные и наземные исследования КНР заявила за два года до этого.

Видео отправки китайского зонда на Марс.

ИСТОЧНИК KP.RU