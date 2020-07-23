Украинцы передали списки для обмена пленными с ДНР и ДНР

23 Июль 2020 2020-07-23T09:12:22+03:00

Ранее украинская сторона отказывалась от договоренностей, которые сами же и инициировали

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Процедура обмена задержанными и заключенными между Украиной с одной стороны и ДНР с ЛНР - с другой является частью Минского процесса. Но сторонам во время прошлых заседаний не удавалось сдвинуть дело даже на шаг.

Украинская сторона во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта заявила, что отказывается от договоренностей по формату составления списков. Причем, утвержденный формат украинцы сами и предложили. Теперь захотели добавить еще две категории.

Только на заседании 22 июля удалось найти компромисс.

- В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны, — говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины.

С 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного прекращения огня, это основное условие для перехода к этапу обмена арестованными.

ИСТОЧНИК KP.RU