Банковский сценарист и скульптор-«левша» : Названы самые необычные вакансии июля

23 Июль 2020 2020-07-23T09:49:42+03:00

Аналитики рынка труда рассказали о самых нестандартных предложениях для тех, кто ищет работу

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Список самых необычных вакансий июля составили специалисты сервиса Работа.ру, данные публикует ТАСС.

В середине лета на рынке труда появляются новые сезонные вакансии. Например, в городе Славянск-на-Кубани ищут собирателя черешни. За работу готовы платить до 45 тысяч рублей в месяц. Собиратель клубники может заработать даже больше - в Нижегородской области такому специалисты обещают заплатить до 70 тысяч рублей.

Но есть необычные предложения и "в офисах". Например, в банк требуется сценарист. Не просто, а с опытом по разработке сценариев общения банка с клиентами через автоматизированных голосовых и текстовых ботов. Вакансия появилась в одном из банков Омска.

В московскую студию 3D печати требуется скульптор-"левша", в том смысле, что ему придется лепить маленькие фигурки. Так что опыт по созданию миниатюрных фигурок людей и животных - главное требование к будущему работнику.

ИСТОЧНИК KP.RU