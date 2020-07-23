Банковский сценарист и скульптор-«левша» : Названы самые необычные вакансии июля
Список самых необычных вакансий июля составили специалисты сервиса Работа.ру, данные публикует ТАСС.
Второй летний - это время, когда на рынке труда появляются новые сезонные вакансии. Например, в городе Славянск-на-Кубани ищут собирателя черешни. За работу готовы платить до 45 тысяч рублей в месяц. Собиратель клубники может заработать даже больше - в Нижегородской области такому специалисты обещают заплатить до 70 тысяч рублей.
Но есть необычные предложения и "в офисах". Например, в банк требуется сценарист. Не просто, а с опытом по разработке сценариев общения банка с клиентами через автоматизированных голосовых и текстовых ботов. Вакансия появилась в одном из банков Омска.
В московскую студию 3D печати требуется скульптор-"левша", в том смысле, что ему придется лепить маленькие фигурки. Так что опыт по созданию миниатюрных фигурок людей и животных - главное требование к будущему работнику.
ИСТОЧНИК KP.RU