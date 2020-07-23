2020-07-23T09:31:11+03:00
Общество

Банковский сценарист и скульптор-«левша» : Названы самые необычные вакансии июля

Собиратели черешни на полях могут рассчитывать на зарплату до 45 тысяч рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Работу предлагают как в "офисе", так и в поле Фото:Кадр из мультфильма "Левша"Работу предлагают как в "офисе", так и в поле Фото:Кадр из мультфильма "Левша"Фото: Кадр видео
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Список самых необычных вакансий июля составили специалисты сервиса Работа.ру, данные публикует ТАСС.

Второй летний - это время, когда на рынке труда появляются новые сезонные вакансии. Например, в городе Славянск-на-Кубани ищут собирателя черешни. За работу готовы платить до 45 тысяч рублей в месяц. Собиратель клубники может заработать даже больше - в Нижегородской области такому специалисты обещают заплатить до 70 тысяч рублей.

Но есть необычные предложения и "в офисах". Например, в банк требуется сценарист. Не просто, а с опытом по разработке сценариев общения банка с клиентами через автоматизированных голосовых и текстовых ботов. Вакансия появилась в одном из банков Омска.

В московскую студию 3D печати требуется скульптор-"левша", в том смысле, что ему придется лепить маленькие фигурки. Так что опыт по созданию миниатюрных фигурок людей и животных - главное требование к будущему работнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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