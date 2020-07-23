В России создали сайт научных публикаций о коронавирусе

23 Июль 2020 2020-07-23T10:04:24+03:00

Ресурс запустил Роспотребнадзор, разместив информацию о нем на своем сайте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ресурс был необходим для того, чтобы сделать исследования доступнее для граждан

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В России запустили портал для публикации научных исследований о коронавирусе COVID-19. Его создание было необходимо, чтобы "повысить открытость и доступность результатов исследований".

Создание сайта прошло по инициативе Роспотребнадзора. Ведомство опубликовало сообщение о портале научных публикаций на своём сайте, чтобы научное сообщество смогло изучить работы, посвящённые "эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики" коронавируса.

Ресурс "COVID-19 Preprints" должен сделать доступнее для обывателей исследования по коронавирусу и помочь учёным сообщать друг другу о результатах исследования, а также расширить их сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU