2020-07-23T10:35:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В России создали сайт научных публикаций о коронавирусе

Ресурс был необходим для того, чтобы сделать исследования доступнее для граждан
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ресурс запустил Роспотребнадзор, разместив информацию о нем на своем сайтеРесурс запустил Роспотребнадзор, разместив информацию о нем на своем сайтеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России запустили портал для публикации научных исследований о коронавирусе COVID-19. Его создание было необходимо, чтобы "повысить открытость и доступность результатов исследований".

Создание сайта прошло по инициативе Роспотребнадзора. Ведомство опубликовало сообщение о портале научных публикаций на своём сайте, чтобы научное сообщество смогло изучить работы, посвящённые "эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики" коронавируса.

Ресурс "COVID-19 Preprints" должен сделать доступнее для обывателей исследования по коронавирусу и помочь учёным сообщать друг другу о результатах исследования, а также расширить их сотрудничество.

Опубликовать свои исследования отечественные и зарубежные авторы смогут на русском и на английском языках. Создатели сайта отмечают, что возможность замечаний коллег на ресурсе поможет быстро доработать материал перед его публикацией в специализированном журнале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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