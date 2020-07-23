В России создали сайт научных публикаций о коронавирусе
В России запустили портал для публикации научных исследований о коронавирусе COVID-19. Его создание было необходимо, чтобы "повысить открытость и доступность результатов исследований".
Создание сайта прошло по инициативе Роспотребнадзора. Ведомство опубликовало сообщение о портале научных публикаций на своём сайте, чтобы научное сообщество смогло изучить работы, посвящённые "эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики" коронавируса.
Ресурс "COVID-19 Preprints" должен сделать доступнее для обывателей исследования по коронавирусу и помочь учёным сообщать друг другу о результатах исследования, а также расширить их сотрудничество.
Опубликовать свои исследования отечественные и зарубежные авторы смогут на русском и на английском языках. Создатели сайта отмечают, что возможность замечаний коллег на ресурсе поможет быстро доработать материал перед его публикацией в специализированном журнале.
ИСТОЧНИК KP.RU