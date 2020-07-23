В Минэнерго предложили досрочно снять запрет на импорт топлива

23 Июль 2020 2020-07-23T09:44:56+03:00

Импортное сырье не завозили в страну в связи с пандемией коронавируса и ситуацией на топливном рынке

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В Министерстве энергетики предложили снять запрет на импорт топлива. Ограничения ввели для того, чтобы поддержать отечественные предприятия отрасли в кризис, вызванный пандемией коронавируса. Напомним, странам ОПЕК пришлось снижать добычу нефти, поскольку мировой спрос на сырье резко сократился во время эпидемии - авиасообщение закрыли, а авиакомпании - один из основных покупателей топлива.

Запрет на импорт топлива в Россию действует до 1 октября. Но в минэнерго предлагают снять мораторий досрочно.

- В настоящее время представляется возможным сделать вывод о достаточности текущего уровня производства и отгрузок отдельных видов топлива для создания профицитного предложения такого топлива, в том числе для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке,- сказано в проекте документа, подготовленном в ведомстве.

Дату снятия ограничений в министерстве не называют. В качестве основного аргумента, почему необходимо досрочно разрешить импорт, называют снятие ограничений по коронавирусу и восстановление спроса на нефть.

Ранее глава Счетной Палаты Алексей Кудрин сообщил, что доход от экспорта нефти будет ниже, чем за последние 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU