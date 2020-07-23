2020-07-23T10:15:47+03:00
Общество

Понадобилось бы 15 стадионов: Южнокорейская группа BTS побила рекорд по числу виртуальных зрителей

Бойбэнд уже попадал в книгу рекордов Гиннесса - парням удалось набрать миллион подписчиков за три часа при помощи только танца
Юлия САЛЬНИКОВА
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Группу называют мировым феноменом поп-музыкиГруппу называют мировым феноменом поп-музыкиФото: twitter.com
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Южнокорейская группа BTS дала самый масштабный онлайн концерт за всю историю поп-музыки. И хотя все зрители были виртуальные, их собралось почти 800 тысяч, этого хватило для нового рекорда музыкантов. Это онлайн выступление вошло в Книгу рекордов Гиннесса, как самое массовое. При желании собраться со всеми этими зрителями в реальности, парни из BTS даже не смогли бы найти площадку, которая бы всех вместила - потребовалось бы 10 стадионов.

- Онлайн-выступление, состоявшееся 14 июня, смотрели 756 тыс. зрителей из более чем 100 стран, - отмечается в сообщении Книги рекордов.

Пока коллеги-артисты жалуются на то, что пандемия коронавируса лишила их концертов, южнокорейские музыканты показывают, что можно получать хороший гонорар и на удаленке - их выступление побило еще один рекорд. Онлайн концерт BTS стал самым массовым платным выступлением в Интернете.

Этот коллектив появляется в Книге рекордов достаточно часто. Например, в 2019 году они побели рекорд по числу подписчиков - за три часа набрали миллион. Что сделали? Да просто станцевали на фоне заката.

Boy With Luv feat. Halsey' Official MV.

ИСТОЧНИК KP.RU

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