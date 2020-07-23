2020-07-23T10:45:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Дегтярёв сообщил о возможном усилении ограничений по коронавирусу в Хабаровском крае

По заявлению врио губернатора, коечный фонда для заражённых COVID-19 на пределе
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Дегтярёв заявил, что коечный фонд для больных коронавирусом в Хабаровском крае на пределеМихаил Дегтярёв заявил, что коечный фонд для больных коронавирусом в Хабаровском крае на пределеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что коечный фонд для больных коронавирусом в регионе работает на пределе, поэтому возможно ужесточение карантинных мер.

Дегтярёв уточнил, что пришёл к решению расширения коечного фонда после посещения краевой больницы ,где находится много тяжёлых пациентов с коронавирусом.

- Вчера разговаривали с Минздравом. Будем у министра запрашивать дополнительные аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. <...> Возможно, ещё в Москве возьмем специалистов, оборудования и СИЗ, - добавил врио главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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