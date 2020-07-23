Дегтярёв сообщил о возможном усилении ограничений по коронавирусу в Хабаровском крае
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что коечный фонд для больных коронавирусом в регионе работает на пределе, поэтому возможно ужесточение карантинных мер.
Дегтярёв уточнил, что пришёл к решению расширения коечного фонда после посещения краевой больницы ,где находится много тяжёлых пациентов с коронавирусом.
- Вчера разговаривали с Минздравом. Будем у министра запрашивать дополнительные аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. <...> Возможно, ещё в Москве возьмем специалистов, оборудования и СИЗ, - добавил врио главы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU