2020-07-23T10:50:36+03:00
Общество

В МИД Китая рассказали об обсуждении возобновления авиаперелётов с Россией

Вопрос подняли после заявления Москвы о частичном снятии ограничений на авиасообщение с 15 июля
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Китай поддерживает связь с Россией по вопросу возобновления авиасообщенияКитай поддерживает связь с Россией по вопросу возобновления авиасообщенияФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Китай ведёт диалог с Россией по вопросу возобновления авиасообщения, заявили в Министерстве иностранных дел КНР. В ведомстве уточнили, что обсуждение началось после информации о том, что с 15 июля Россия постепенно снимает ограничения на международные пассажирские авиаперевозки.

Сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению заместителя председателя правительства Татяны Голиковой, Россия возобновит авиасообщение с теми странами, где среднесуточный прирост коронавируса за 14 дней составил не более 1% или не более 40 человек на 100 тысяч населения в течение также двух недель.

Ранее Роспотребнадзор составил список стран, куда, по мнению специалистов ведомства, стоит разрешить перелеты. В перечне 13 государств: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24