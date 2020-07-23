В МИД Китая рассказали об обсуждении возобновления авиаперелётов с Россией
Китай ведёт диалог с Россией по вопросу возобновления авиасообщения, заявили в Министерстве иностранных дел КНР. В ведомстве уточнили, что обсуждение началось после информации о том, что с 15 июля Россия постепенно снимает ограничения на международные пассажирские авиаперевозки.
Сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению заместителя председателя правительства Татяны Голиковой, Россия возобновит авиасообщение с теми странами, где среднесуточный прирост коронавируса за 14 дней составил не более 1% или не более 40 человек на 100 тысяч населения в течение также двух недель.
Ранее Роспотребнадзор составил список стран, куда, по мнению специалистов ведомства, стоит разрешить перелеты. В перечне 13 государств: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.
ИСТОЧНИК KP.RU