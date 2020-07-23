2020-07-23T10:26:36+03:00
Общество

Губернатор Амурской области Василий Орлов считает, что школьники должны питаться «не только бесплатно, но и качественно»

Столовые в школах региона отремонтируют и обеспечат современным оборудованием 1915 знаков
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В школах Амурской области начался ремонт столовых, которые до конца августа планируется оснастить современным оборудованием. На приобретение технических новинок из бюджета региона выделено 30 миллионов рублей. По решению общественного совета при министерстве образования и науки области новое оснащение получили школы из десяти районов. Так, в школах установят профессиональные индукционные плиты, современные холодильники, овощерезки, миксеры, электрические сковороды и многое другое.

Причем, прежде чем устанавливать новое оборудование в помещениях пищеблоков проведут косметические ремонты, заменят электропроводку, систему вентиляции, закупят новую мебель.

«Главная задача – не просто обновить старое оборудование, срок службы которого истек, а заменить его на современное электросберегающее оснащение, которое упростит приготовление пищи и позволит сохранить полезные свойства продуктов. Амурские школьники должны питаться не только бесплатно, но и качественно», – отметил губернатор Василий Орлов.

Обратим внимание, что Приамурье стало первым регионом Дальнего Востока, обеспечившим бесплатным горячи питанием учащихся младших классов. Бесплатные завтраки для школьников с 1 по 4 класс организованы в регионе с 1 октября 2019 года. В прошлом году на эту статью расходов из областного бюджета направлено почти 63 миллиона рублей, в 2020 году – более 188 миллионов.

В новом учебном году сумму бюджетных средств, предусмотренных на бесплатное питание в школах Приамурья, планируют увеличить. Вместо 25 и 35 рублей (для южных и северных территорий соответственно) детей намерены кормить, в среднем, на 67 рублей в день. Для этого амурским минобрнауки подана заявка на федеральное софинансирование.

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Губернатор Амурской области Василий Орлов считает, что школьники должны питаться «не только бесплатно, но и качественно»
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