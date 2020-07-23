Видео подводного вождения танков показали в Сети
Российские танки, как оказалось, не боятся не только грязи, но и глубины. В Оренбургской области прошли учения, в ходе которых военные продемонстрировали неожиданные способности боевых машин.
Танки погрузились в воду и проехали по дну реки, глубина которой пять метров. В учениях задействовали около 500 боевых машин, каждая из которых выполнила "трюк" с погружением. Военные в условиях низкой видимости ехали по дну реки по приборам, перед погружением на каждый танк устанавливали воздуховод.
Военные проходят и водолазную подготовку на случай внезапной эвакуации. Действия в экстремальной ситуации все отработаны, в том числе и в период прохождения танка по дну реки.
В России по поручению президента Владимира Путина провели внезапную проверку боеготовности войск. Учения в разных регионах страны начались в 17, а завершились 21 июля.
Военные ЦВО освоили подводное вождение танков в Оренбургской области.Более 500 танкистов Центрального военного округа (ЦВО) освоили подводное вождение в танках Т-72Б3 в Оренбургской области.
ИСТОЧНИК KP.RU