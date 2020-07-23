2020-07-23T10:37:57+03:00
Общество

Видео подводного вождения танков показали в Сети

Боевые машины прошли через реку, глубиной в пять метров
Юлия САЛЬНИКОВА
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Более 500 танкистов Центрального военного округа (ЦВО) освоили подводное вождениеБолее 500 танкистов Центрального военного округа (ЦВО) освоили подводное вождениеФото: Кадр видео
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Российские танки, как оказалось, не боятся не только грязи, но и глубины. В Оренбургской области прошли учения, в ходе которых военные продемонстрировали неожиданные способности боевых машин.

Танки погрузились в воду и проехали по дну реки, глубина которой пять метров. В учениях задействовали около 500 боевых машин, каждая из которых выполнила "трюк" с погружением. Военные в условиях низкой видимости ехали по дну реки по приборам, перед погружением на каждый танк устанавливали воздуховод.

Военные проходят и водолазную подготовку на случай внезапной эвакуации. Действия в экстремальной ситуации все отработаны, в том числе и в период прохождения танка по дну реки.

В России по поручению президента Владимира Путина провели внезапную проверку боеготовности войск. Учения в разных регионах страны начались в 17, а завершились 21 июля.

Военные ЦВО освоили подводное вождение танков в Оренбургской области.Более 500 танкистов Центрального военного округа (ЦВО) освоили подводное вождение в танках Т-72Б3 в Оренбургской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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